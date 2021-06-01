Группа «ПИК» строит жилой дом на месте могильника отравляющих веществ
Строительная компания ПИК возводит один из домов жилого комплекса «На Очаковском шоссе» на месте хранилища отправляющих веществ. На месте стройки ранее находилась база производства химического вооружения
Строительная компания ПИК возводит один из домов жилого комплекса «На Очаковском шоссе» на месте хранилища отправляющих веществ. На месте стройки ранее находилась база производства химического вооружения.
Во время бурения скважин рабочие извлекли из-под земли стеклянные и металлические шары, похожие на снаряды для ампуломета (оружие, которое применялось Красной армией в 20-х годах прошлого века). Такие шары обычно заправляли ядами и стреляли в сторону врага, сообщает издание Readovka.
Военные историки сообщили, что площадь могильника отравляющих веществ достигает 1500 кв.м.
Стоит отметить, что ни представители группы «ПИК», ни чиновники из районной управы не предупредили жителей близлежащих домов об опасной находке на месте строительства дома. Что касается стройки, то она продолжается вопреки рискам бурения на территории захоронения отходов.
В пресс-службе группы «ПИК» на запрос «Московской газеты» заявили, что перед началом строительства жилого дома эта территория была тщательно исследована, и никаких опасных предметов обнаружено не было. Рядовые москвичи застройщику не верят и призывают прекратить строительные работы на указанном участке, провести химический анализ грунта и предоставить жителям заключение относительно его опасности для строительства жилых домов.