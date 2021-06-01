01 июня 2021, 15:41
Мэр Перми Алексей Демкин по налоговым документам оказался женщиной
Мэр Перми Алексей Демкин в налоговых документах оказался женщиной. Об этом сообщил местный градозащитник Денис Галицкий со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
Фото: 59.ru
Мэр Перми Алексей Демкин в налоговых документах оказался женщиной. Об этом сообщил местный градозащитник Денис Галицкий со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
По словам общественника, раньше он не замечал, что в ЕГРЮЛ указывали пол, а в случае мэра Перми указали, но неправильно.
В скриншоте, который опубликовал Галицкий, в пункте «сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» был указан Алексей Демкин. «Должность - глава города. Пол - женский».
В администрации города изданию «Подъем» сообщили, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка. Мэр данную ситуацию не прокомментировал.