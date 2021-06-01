В Кремле прокомментировали конкурс на худший школьный туалет. Это не их компетенция
Администрация президента не обратила внимание на конкурс на самый худший туалет в российских школах, который провел бренд бытовой химии Domestos. Победителям конкурса компания пообещала отремонтировать уборные
Администрация президента не обратила внимание на конкурс на самый худший туалет в российских школах, который провел бренд бытовой химии Domestos. Победителям конкурса компания пообещала отремонтировать уборные.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос с состоянием туалетов не входит в компетенцию Кремля. «Это скорее вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры и вопрос руководства», - заявил чиновник.
Напомним, что победителями конкурса на худший туалет стали шесть российских школ из Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, станицы Елизаветинская, Волгограда и Нефтекамска. Ученики этих школ отметили, что им приходится отпрашиваться в туалет домой, чтобы не посещать школьную уборную.
В компании Domestos сообщили, что в шести школах-победителях будет проведен ремонт. Остальные участники конкурса получат годовой запас чистящих средств.