Геннадий Онищенко призвал запретить продажу товаров компаний Coca-Cola, Nestle и Mars
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с предложением запретить продажу в нашей стране товаров, произведенных компаниями Coca-Cola, Nestle и Mars
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с предложением запретить продажу в нашей стране товаров, произведенных компаниями Coca-Cola, Nestle и Mars. Парламентарий отметил, что их продукция содержит огромное количество сахара и негативно влияет на здоровье людей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Геннадий Онищенко заявил, что современные дети предпочитают шоколадные батончики, картофель фри и другую «мусорную еду», которая негативно влияет на эндокринную систему и организм в целом.
Депутат посетовал, что вредные продукты активно рекламируются, поэтому дети «подсаживаются» на них с малых лет. В этой связи Онищенко выступил за ограничение рекламы вредных товаров и введение запрета на некоторые из них.
Одновременно с этим властям необходимо активизировать пропаганду здорового питания.
Напомним, что ранее швейцарская компания Nestle призналась в производстве товаров, которые очень далеки от принципов здорового питания. Производитель также отметил, что некоторые товары никогда не станут «здоровыми», сколько не улучшай их состав.