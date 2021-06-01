Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам декларационной кампании занял первое место по доходам среди российских губернаторов. Кадыров задекларировал доход за 2020 год, который сопоставим с общим заработком восьми самых богатых глав регионов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам декларационной кампании занял первое место по доходам среди российских губернаторов. Кадыров задекларировал доход за 2020 год, который сопоставим с общим заработком восьми самых богатых глав регионов.
Глава Чечни указал в своей декларации доход в размере 381,1 млн рублей. Источники столь высокого заработка не раскрываются. При этом губернаторы, занявшие по уровню своих доходов 2-9 места, заработали суммарно 378 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
В топ-10 самых богатых глав регионов помимо Рамзана Кадырова вошли глава Марий Эл Александр Евстифеев (годовой 84,7 млн рублей), губернатор Московской области Андрей Воробьев (79,8 млн рублей), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн рублей) и губернатор Красноярского края Александра Усс(30,1 млн рублей).
Самым бедным губернатором оказался глава Калмыкии Бату Хасиков с доходом 1,2 млн рублей.
Напомним, что в апреле текущего года издание «Проект» опубликовало расследование о дорогостоящей недвижимости жен Рамзана Кадырова. Так, вторая жена главы Чечни Фатима Хазуева оказалась собственницей роскошного дома напротив резиденции Кадырова и тремя квартирами в Москве в элитных жилых комплексах. Официальная жена чиновника Медни Кадырова владеет квартирой в элитном ЖК на Мосфильмовской улице, однако журналисты проекта обнаружили некую Медни Мусаеву, на которую записано несколько объектов недвижимости. Издание полагает, что Медни Кадырова и Медни Мусаева – это один и тот же человек.