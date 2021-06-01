Россияне с начала года потратили 5 млрд рублей на покупку недвижимости в Турции
Российские граждане в текущем году потратили около 5 млрд рублей на покупку недвижимости в Турции. Портал Turk.Estate сообщает, что практически каждый месяц россияне покупают в этой курортной стране сотни квартир, домов и других объектов недвижимости
Российские граждане в текущем году потратили около 5 млрд рублей на покупку недвижимости в Турции. Портал Turk.Estate сообщает, что практически каждый месяц россияне покупают в этой курортной стране сотни квартир, домов и других объектов недвижимости.
По данным на апрель 2021 года, граждане РФ приобрели в Турции 402 объекта недвижимости общей стоимостью 1,42 млрд рублей. В период с января по апрель текущего года россияне купили 1,34 тысячи квартир, домов и других объектов недвижимости, потратив на это 4,74 млрд рублей, сообщает «Лента.ру».
Общие продажи недвижимости в Турции по состоянию на апрель 2021 года упали на 14% по сравнению в мартом текущего года, но выросли на 124% по сравнению с апрелем 2020 года, на который пришелся пик антиковидных ограничений. Средняя стоимость жилого объекта составила 404,7 тысячи турецких лир (3,5 млн рублей).