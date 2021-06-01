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01 июня 2021, 12:56

В подмосковной школе выявлять агрессивных и опасных детей будет нейросеть

В Московской области в одной из общеобразовательных школ в новом учебном году внедрят «систему предиктивной безопасности», которая будет контролировать поведение учеников и «опасные ситуации» c помощью нейронной сети

В подмосковной школе выявлять агрессивных и опасных детей будет нейросеть
Фото: Яндекс.Дзен

В Московской области в одной из общеобразовательных школ в новом учебном году внедрят «систему предиктивной безопасности», которая будет контролировать поведение учеников и «опасные ситуации» c помощью нейронной сети.

Разработчиком этой системы является IT-компаниа «АИС Город». Замглавы компании IT Валерий Кандаулов рассказал газете «Ведомости», что система представляет собой «умные» камеры, которые могут распознавать опасные ситуации и «нетипичное» поведение ребенка.

Если камера расценит поведение учащегося как угрозу, что в систему поступит соответствующий сигнал, а руководство школы и учителя должны на него отреагировать должным образом.

Какое именно поведение школьника камеры будут распознавать как «нетипичное», не уточняется. Предполагается, что нейронная сеть будет сравнивать все заложенные в нее эмоции и анализировать «все факторы, от оценок ученика до его поведения».

Кроме того, эта нейросеть будет следить за состоянием инфраструктуры школы, температурным режимом, посещаемостью и обеспечением детей питанием.

Систему «предиктивной безопасности» в подмосковной школе власти планируют запустить из-за бойни в казанском лицее №175, в результате которой погибли семеро учащихся и два педагога.

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