РПЦ подготовила документ о «благословении воинов с оружием»
Совещательный орган Русской православной церкви - Межсоборное присутствие – утвердил проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга»
Совещательный орган Русской православной церкви - Межсоборное присутствие – утвердил проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга».
Фактически этим документом РПЦ «благословляет не склад боеприпасов, а православных воинов и их оружие, которое они используют для защиты Отечества», сообщает «КоммерсантЪ».
Заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале написал, что «оружие может окропляться святой водой, но именно в контексте благословения тех воинов, которые будут использовать это оружие».
Также сообщается, что при обсуждении этого документа между членами Межсоборного присутствия возникли разногласия. Некоторые священнослужители высказали мнение, что церковь вообще не должна благословлять оружие. Однако по итогу обсуждения было решено, что благословение воинов является частью патриотических обязанностей РПЦ.
Отметим, что данный документ будет обнародован только после его утверждения Архиерейским собором РПЦ в ноябре 2021 года.