01 июня 2021, 11:59
Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства в России до 30 лет. С таким предложением политик выступил в День защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня
Фото: w-dog.ru
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства в России до 30 лет. С таким предложением политик выступил в День защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.
«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - заявил Владимир Жириновский, слова которого приводит Telegram-канал издания Daily Storm.
Отметим, что с аналогичной инициативой еще в 2018 году выступало Министерство здравоохранения России. Семейный кодек считает детьми граждан до 18 лет.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей-одиночек, а также детей-сирот.