Дело против Андрея Пивоварова возбудили из-за его прошлогоднего поста в Facebook
Уголовное дело, в рамках которого силовики сняли с рейса и задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова, было возбуждено из-за его поста в Facebook
Уголовное дело, в рамках которого силовики сняли с рейса и задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Андрея Пивоварова, было возбуждено из-за его поста в Facebook.
Telegram-канал Андрея Пивоварова сообщает, что в августе 2020 года он своем Facebook репостнул сообщение «Объединенных демократов», в котором содержалась информация о деятельности активистки «Открытой России» Яны Антоновой. В тексте содержался отчет о предвыборной кампании, а также была указана необходимая для ведения кампании сумма - 200 тысяч рублей.
Согласно версии следствия, Пивоваров при репосте данной информации «имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации».
Напомним, что Андрей Пивоваров 27 мая объявил о самоликвидации «Открытой России», чтобы обезопасить сотрудников от преследования из-за ужесточения закона о «нежелательных организациях». Вечером 31 мая его сняли с самолета, который вылетал из Санкт-Петербурга, и задержали по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.