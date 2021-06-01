01 июня 2021, 11:37
«Тинькофф Банк» подал к «Билайну» иск на 436,8 млн рублей из-за стоимости смс-рассылки
«Тинькофф Банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск на 436,8 млн рублей к сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В этом иске в качестве третьего лица фигурирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
Фото: ВКонтакте
«Тинькофф Банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск на 436,8 млн рублей к сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В этом иске в качестве третьего лица фигурирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Представитель банка сообщил РБК, что аналогичный иск был подан против оператора связи МТС. Размер требований по этому иску составил 1,117 млрд рублей. Иск против МТС связан с решением антимонопольной службы ФАС в отношении операторов связи, которые злоупотребляли монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки клиентам банков.
Поскольку ФАС тогда высказала претензии ко всем сотовым операторам «большой четверки» банк Тинькофф намерен подать аналогичные иски и к остальным операторам – «Мегафону» и «Теле 2».