Обыск у экс-председателя «Открытой России» связан с делом о причинении материального ущерба
Дело было возбуждено по факту неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Потерпевшей стороной является Департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения
Обыск по месту жительства бывшего председателя «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Александра Соловьева, который силовики устроили рано утром во вторник, связан с делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Телеграм-канал «Правозащита Открытки» сообщает, что дело было возбуждено по факту неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Потерпевшей стороной является Департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения.
Александр Соловьев проходит по этому делу в качестве свидетеля.
Обыски в квартире Александра Соловьева проходили практически одновременно с обысками у бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Последний вечером 31 мая был снят с рейса в «Пулково» при попытке вылететь на отдых.
По предварительным данным, Пивоварова в ближайшее время доставят в Краснодар для проведения следственных действий по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.