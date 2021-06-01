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Общество
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01 июня 2021, 10:53

В Общественной палате предложили выплачивать «отцовский капитал» многодетным мужчинам

В России обсуждается вопрос об оказании финансовой поддержки многодетным отцам. Так, глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко предложил выплачивать им «отцовский капитал»

В Общественной палате предложили выплачивать «отцовский капитал» многодетным мужчинам
Фото: Яндекс.Дзен

В России обсуждается вопрос об оказании финансовой поддержки многодетным отцам. Так, глава комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил выплачивать им «отцовский капитал» в размере 639,4 тысяч рублей.

Помимо этого Сергей Рыбальченко предлагает выплачивать каждый месяц пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и ввести систему семейного налогообложения. Последняя мера предусматривает снижение налогов по мере увеличения числа детей в семье. Причем семья с пятью детьми и более уже полностью освобождается от уплаты налогов.

Многодетным отцам член ОП предлагает снижать пенсионный возраст на один год за каждого ребенка в семье, а многодетным матерям – увеличить родовой сертификат, добавив в него дополнительные медицинские услуги.

Свои предложение по поддержке многодетных семей общественник направил вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Сергей Рыбальченко напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству и парламентариям проработать меры поддержки российских семей с детьми. В сою очередь член Общественной палаты предлагает разработать и реализовать новый федеральный государственный проект «Многодетная страна».

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