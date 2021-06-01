Силовики провели обыски у экс-руководителей «Открытой России» и экс-депутата Дмитрия Гудкова
Сотрудники правоохранительных органов утром 1 июня пришли с обысками к бывшему председателю «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Александру Соловьеву, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и руководителю его штаба Виталию Венидиктову
Сотрудники правоохранительных органов утром 1 июня пришли с обысками к бывшему председателю «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной) Александру Соловьеву, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и руководителю его штаба Виталию Венидиктову.
О проведении следственных мероприятий у оппозиционных деятелей сообщают «ОВД-Инфо» и «Правозащита Открытки». Причина обысков не сообщается.
Ночной обыск силовики также провели по месту жительства бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ранее он был снят с рейса в петербургском аэропорту «Пулково», когда собирался вылететь на отдых.
Пивоваров сообщил, что лайнер остановили, когда он уже вырулил на взлетно-посадочную полосу. Силовики вывели его из самолета и отвезли в отделение. Сегодня оппозиционера должны этапировать в Краснодар - местный Следственный комитет возбудил дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.
Напомним, что 27 мая «Открытая Россия» объявила о самоликвидации, чтобы предотвратить уголовное преследование сотрудников и волонтеров из-за ужесточения закона о нежелательных организациях.