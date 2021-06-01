В Москве задержали основателей финансовой пирамиды для чиновников и бизнесменов
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали топ-менеджера и юриста крупной финансовой пирамиды, которая осуществляла свою деятельность как инвестиционная компания QBF
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали топ-менеджера и юриста крупной финансовой пирамиды, которая осуществляла свою деятельность как инвестиционная компания QBF. Подозреваемые выманили у россиян не менее 7 млрд рублей, а среди пострадавших оказались бизнесмены и чиновники.
По делу об организации финансовой пирамиды арестованы соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева. В головном офисе компании в бизнес-центре «Москва-Сити» прошли обыски, в ходе которых оперативники изъяли документы и технику, сообщает «КоммерсанЪ».
В Следственном комитете сообщили, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и некоторых регионов России.
Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые средства в офшоры. При этом клиентам демонстрировались поддельные отчеты об инвестициях. QBF работала как классическая пирамида, когда дивиденды одним клиентам выплачивались за счет привлечения средств новых вкладчиков.
Клиентами компании в основном были состоятельные россияне – бизнесмены и чиновники, которые отдавали в управление мошенникам около 300 млн рублей. организаторы пирамиды рассчитывали на то, что чиновники не станут жаловаться на мошенничество в полицию, поскольку переводили «инвесторам» деньги, полученные незаконным путем.
Пресс-секретарь QBF Николай Степанов заявил, что уголовное дело «связано с разборками» бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области. сама же компания в настоящее время продолжает работать.