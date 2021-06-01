С сайта ФСБ пропали сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства за 10 лет
ФСБ России удалила со своего сайта информацию о доходах, расходах и имуществе руководителей ведомства с 2009 по 2019 гг. Декларации о доходах за 2020 год высокопоставленные силовики даже не публиковали
ФСБ России удалила со своего сайта информацию о доходах, расходах и имуществе руководителей ведомства с 2009 по 2019 гг. Декларации о доходах за 2020 год высокопоставленные силовики даже не публиковали.
Отчеты о доходах пропали из соответствующего раздела на официальном сайте ФСБ. Речь идет о декларациях главы ведомства Александра Бортникова и его заместителей.
«Открытые медиа» сообщают, что руководство ФСБ воспользовалось новым законом, который позволяет скрывать персональные данные об имуществе сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов, судей и их близких.
Источник издания сообщает, что Федеральная служба безопасности скрыла данную информацию, в том числе и из-за расследования о причастности сотрудников ведомства к отравлению оппозиционера Алексея Навального, а также из-за расследований об элитном имуществе высокопоставленных чекистов.
Законом, позволяющим скрывать личные данные силовиков, воспользовались и заместители главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. С сайта ведомства исчезли данных о доходах и имуществе 12 заместителей министра, начиная с 2017 года. При этом сам Шойгу отчитался о доходах за 2020 год, задекларировав заработок в размере 15,9 млн рублей.