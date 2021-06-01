Россия с 10 июня возобновляет полеты в Хорватию, Австрию, Венгрию, Марокко и еще пять стран
Со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию, которые были приостановлены из-за распространения «британского» штамма коронавируса. Полеты по маршруту Москва – Лондон будут осуществляться три раза в неделю
Российские власти объявили о возобновлении авиационного сообщения с девятью иностранными государствами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
Так, с 10 июня российские авиакомпании снова начнут выполнять рейсы в Австрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Венгрию и на Маврикий.
Со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию, которые были приостановлены из-за распространения «британского» штамма коронавируса. Полеты по маршруту Москва – Лондон будут осуществляться три раза в неделю.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановкой в указанных странах.
Также увеличивается количество рейсов в Белоруссию, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.
Одновременно с этим оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продлил ограничения на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня включительно. Прежний запрет действовал до 1 июня.