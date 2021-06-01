Группа «Аэрофлот» отчиталась о чистом убытке в 25,1 млрд рублей в первом квартале 2021 года
Группа компаний «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в первом квартале 2021 года отчиталась о чистом убытке в размере 25,1 млрд рублей. Год назад чистый убыток группы составил 22,5 млрд рублей. В процентном выражении, за минувший год убыток вырос на 11,8%
Группа компаний «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в первом квартале 2021 года отчиталась о чистом убытке в размере 25,1 млрд рублей. Год назад чистый убыток группы составил 22,5 млрд рублей. В процентном выражении, за минувший год убыток вырос на 11,8%.
Согласно международной отчетности (МСФО), выручка «Аэрофлота» в первом квартале текущего года сократилась на 39% и составила 75,49 млрд рублей, а пассажиропоток на рейсах перевозчика сократился на 34% и составил 7,37 млн человек. Международный пассажиропоток потерял 80%.
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин заявил, что на финансовые показатели перевозчика продолжает оказывать негативное влияние пандемия коронавируса. Топ-менеджер отметил, что международное авиасообщение осуществлялось со значительными ограничениями, а большая часть регулярной сети оставалась закрытой, сообщает «КоммерсантЪ».
Стоит отметить, что в отличие от других российских авиакомпаний «Аэрофлот» даже в период ограниченного международного авиасообщения продолжал осуществлять рейсы по закрытым направлениям, которыми пользуются лица с двойным гражданством, ВНЖ и рабочей визой.
Кроме того, после закрытия Турции «Аэрофлот» дважды неделю летает в Стамбул. Причем стоимость билетов эконом-класса начинается от 30 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей, а на рейсы компания выставляет самолеты Boeing 777-300ER вместимостью от 386 до 550 пассажиров.