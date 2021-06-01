Правительство подготовило законопроект об уголовной ответственности за неуплату алиментов
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы два законопроекта, которые позволят привлечь к административной и даже уголовное ответственности неплательщиков алиментов
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы два законопроекта, которые позволят привлечь к административной и даже уголовное ответственности неплательщиков алиментов. Причем привлечь за неуплату алиментов можно будет даже тех граждан, которые частично перечисляют деньги на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.
Первый законопроект вносит изменения в статью 157 Уголовного кодекса РФ в виде дополнения «неуплата алиментов в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением» на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Это означает, что если гражданин будет погашать долг частично, то его могут привлечь к исправительным и принудительным работам или лишению свободы на срок до одного года.
При погашении долга в полном объеме алиментщика освободят от ответственности.
Аналогичное дополнение кабмин предлагает внести в статью 5.35.1 Административного кодекса РФ.
В действующем законодательстве об алиментах и ответственности за уклонение от их уплаты дополнения о размере выплат на содержание детей и нетрудоспособных родителей нет.