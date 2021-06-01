Глава «Ростеха» заработал за 2020 год 323 млн рублей, а глава «ВЭБ.РФ» - 191 млн рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов задекларировал суммарный доход со своей супругой в размере 801,8 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем семья топ-менеджера задекларировала за 2019 год
Государственные корпорации «Ростех» и «ВЭБ.РФ» опубликовали декларации о доходах и имуществе своих руководителей за 2020 год. Отметим, что Сергей Чемезов и Игорь Шувалов, которые руководят указанными корпорациями, регулярно входят в список самых высокооплачиваемых государственных топ-менеджеров.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов задекларировал суммарный доход со своей супругой в размере 801,8 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем семья топ-менеджера задекларировала за 2019 год.
Так, сам Сергей Чемезов заработал за прошлый год 323,7 млн рублей, а его жена Екатерина Игнатова – 459,3 млн рублей, хотя в 2019 году она получила доход в 1,5 млрд рублей. Еще 18,7 млн рублей заработал их несовершеннолетний сын.
В собственности Сергей Чемезов указал четыре земельных участка общей площадью 70 076 кв.м, три жилых дома общей площадью 2388 кв.м., квартиру, два гаража и 12 нежилых помещений.
Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов задекларировал 191,3 млн рублей дохода, что на 20 млн больше его заработка за 2019 год. В его собственности находятся квартиры в Великобритании и Австрии.
Супруга Игоря Шувалова заработала всего 1,5 млн рублей.