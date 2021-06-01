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Общество
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01 июня 2021, 02:09

Бывшего исполнительного директора «Открытой России» сняли с рейса при попытке вылететь на отдых

Бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоваров сняли с рейса при попытке вылететь из России

Бывшего исполнительного директора «Открытой России» сняли с рейса при попытке вылететь на отдых
Фото: twitter.com/merr1k

Бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоваров сняли с рейса при попытке вылететь из России. Общественного деятеля задержали в петербургском аэропорту «Пулково».

Андрей Пивоваров сообщил, что ради него самолет остановили, когда он уже вырулил на взлетно-посадочную полосу.

«Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», - сообщил Пивоваров в своем Facebook.

Агентство ТАСС сообщает, что Андрея Пивоварова задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об осуществлении деятельности на территории России иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной.

В конце мая Андрей Пивоваров объявил о самоликвидации «Открытой России» из-за ужесточения российских законов. Такое решение было принято, чтобы обезопасить сотрудников организации и волонтеров от уголовного преследования за сотрудничество с «нежелательной организацией».

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