Бывшего исполнительного директора «Открытой России» сняли с рейса при попытке вылететь на отдых
Бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоваров сняли с рейса при попытке вылететь из России
Бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоваров сняли с рейса при попытке вылететь из России. Общественного деятеля задержали в петербургском аэропорту «Пулково».
Андрей Пивоваров сообщил, что ради него самолет остановили, когда он уже вырулил на взлетно-посадочную полосу.
«Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», - сообщил Пивоваров в своем Facebook.
Агентство ТАСС сообщает, что Андрея Пивоварова задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об осуществлении деятельности на территории России иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной.
В конце мая Андрей Пивоваров объявил о самоликвидации «Открытой России» из-за ужесточения российских законов. Такое решение было принято, чтобы обезопасить сотрудников организации и волонтеров от уголовного преследования за сотрудничество с «нежелательной организацией».