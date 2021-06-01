Российские власти продлят запрет на полеты в Турцию после 1 июня
Россия продлит ограничения на авиасообщение с Турцией после 1 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией
Россия продлит ограничения на авиасообщение с Турцией после 1 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
На какой срок будет продлен запрет на осуществление рейсов в турецкие города, не сообщается. Портал Tourprom ранее предполагал, что ограничения на полеты между Россией и Турцией продлят до 15 июня.
Ранее Москву посетил глава турецкого Минтуризма Мехмет Нури Эрсой, который пытался убедить российских коллег в том, что в стране созданы все условия для безопасных путешествий. Однако судя по всему, турецкому чиновнику не удалось убедить оперштаб возобновить туристический поток из РФ.
Напомним, что авиасообщение с Турцией российские власти приостановили 15 апреля до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в курортной стране. Сейчас из Москвы выполняется только два регулярных рейса в Стамбул в неделю.