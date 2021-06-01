Корпорация Nestle призналась в производстве вредных для здоровья продуктов питания
Швейцарская транснациональная корпорация Nestle (бренды KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и т.д.) признала, что их продукция соответствует принципам здорового питания. Об этом говорится в презентации Nestle
Швейцарская транснациональная корпорация Nestle (бренды KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и т.д.) признала, что их продукция соответствует принципам здорового питания. Об этом говорится в презентации Nestle, выдержки из которой приводит издание Financial Times.
Около 60% выпускаемой Nestle продукции компании наносит вред здоровью человека, а некоторые категории продуктов никогда не смогут стать частью здорового питания, сколько бы технологи компании их ни обновляла.
В презентации отмечается, что только 37% продуктов и напитков Nestle получили 3,5 балла из 5 баллов в австралийском индексе здорового питания (корм для домашних животных и лечебное детское питание не учитывались). Почти 70% наименований продуктов не могли преодолеть порог в 3,5 балла. Не прошли этот порог 96% напитков (за исключением кофе), 99% кондитерских изделий и мороженого.
Самыми «здоровыми» продуктами компании Nestle эксперты признали воду (82%) и молочные продукты (60%).