Детский омбудсмен предложила ставить в паспорта педофилов соответствующие отметки
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила вместо создания общероссийского реестра педофилов ставить соответствующий штамп в паспорт или другой документ осужденных по этим статьям
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила вместо создания общероссийского реестра педофилов ставить соответствующий штамп в паспорт или другой документ осужденных по этим статьям.
По словам детского омбудсмена, такие штампы можно было бы ставить в российские и заграничные паспорта педофилов, а также водительские удостоверения. Это упростит ведение за ними пожизненного административного контроля. В отметке целесообразно указывать и статьи Уголовного кодекса РФ, по которым был осужден гражданин, сообщает РБК.
В докладе Анны Кузнецовой говорится, что в 2020 году в России было совершенно 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Это на 7,2% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году. 47% пострадавших - дети младше 14 лет.
Детский омбудсмен отметила, что в некоторых странах власти ставят на внутренней стороне заднего форзаца паспорта надпись «Предъявитель был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником».
Сейчас российские власти обсуждают вопрос о создании открытого реестра осужденных за педофилию, которые вышли на свободу.