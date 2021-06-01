Правительство выделит из резервного фонда 3,2 млрд рублей на выплаты и жилье для сотрудников Генпрокуратуры
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре 3,2 млрд рублей на повышение уровня социального обеспечения сотрудников ведомства
Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре 3,2 млрд рублей на повышение уровня социального обеспечения сотрудников ведомства.
2,1 млрд рублей из этой суммы пойдут на разовую стимулирующую выплату сотрудникам, еще 638 млн рублей – на служебное жилье для прокуроров, а 393 млн рублей - на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры, сообщает Znak.com.
Денежные средства на дополнительное соцобеспечение сотрудников Генеральной прокуратуры выделяются из резервного фонда правительства для «бесперебойной деятельности органов прокуратуры».
По данным «Трансперенси интернешнл - Россия» (организация включена в реестр инагентов), в Генпрокуратуре трудятся около 33 тысяч человек. Если разовые стимулирующие выплаты будут выплачивать всем сотрудникам ведомства и в одинаковом размере, то им достанется по 63 тысячи рублей.