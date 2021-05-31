Научный руководитель Владимира Путина стал самым богатым ректором в России
Минобрнауки России опубликовало сведения о доходах и имуществе ректоров российских университетов. Одним из самых богатых по размеру доходов за 2020 год стал руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко
Минобрнауки России опубликовало сведения о доходах и имуществе ректоров российских университетов. Одним из самых богатых по размеру доходов за 2020 год стал руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который в 90-е годы был научным руководителем тогда еще будущего президента страны Владимира Путина.
Владимир Литвиненко в своей декларации указал доход в размере 329,7 млн рублей. В собственности он указал в два дома общей площадью 994,9 кв.м, три квартиры общей площадью 773,9 кв.м, гараж, пять нежилыми помещений и пять нежилых зданий, а также два автомобиля Mercedes-Benz. Некоторыми объектами ректор Горного университета владеет в совместной и долевой собственности.
Напомним, что в апреле текущего года ректор Горного университета и один из друзей президента вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Авторы рейтинге оценили состояние Владимира Литвиненко в 1,5 млрд долларов с учетом стоимости акций холдинга «Фосагро», в котором ему принадлежит 21% акций.
Руководитель Горного университета занял 2035-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.