Жителей Петербурга по смс поблагодарили за голосование в праймериз «Единой России», в котором они не участвовали
Жители Санкт-Петербурга, которые не участвовали в праймериз «Единой России», получили смс-сообщения с благодарностью за голос в поддержку представителя партии власти Евгения Марченко
Жители Санкт-Петербурга, которые не участвовали в праймериз «Единой России», получили смс-сообщения с благодарностью за голос в поддержку представителя партии власти Евгения Марченко.
Анна Барсукова рассказала «МБХ медиа», что после завершения праймериз, которые проходили с 24 по 30 мая, в ночь на 31 мая она получила смс с благодарностью за участие. Петербурженка зашла на сайт праймериз, чтобы узнать за кого она «проголосовала» ночное время.
Чтобы найти свой голос на сайте праймериз, нужен индивидуальный ключ, которого у Анны Барсуковой не оказалось, так как участия в голосовании она не принимала. Она пробовала войти в личный кабинет через «восстановление пароля», однако на ее почтовый адрес ссылка для восстановления не пришла. На сайте также сообщалось, что ни одна из трех почт не прикреплена к порталу для голосования.
«В реальности я не голосовала за данного кандидата. Но вышла „неловкость“ и они, видимо, не потрудились отключить смс-рассылку. Так мой голос увели в пользу человека, которого я впервые вижу. Это беспредел. Сама я живу в Выборгском районе, прописана в Кировском», - сообщила Анна Барсукова.
Telegram-канал «Протестный Петербург» опубликовал аналогичные сообщения от других жителей северной столицы, которые в праймериз не участвовали, но получили благодарственные смс.