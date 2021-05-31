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31 мая 2021, 16:16

Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за неуважение к власти «наглостью и цинизмом» этих правонарушений

Российское правительство направило в Европейский суд по правам человека возражения по жалобам 17 граждан РФ на штрафы по статье о «неуважении к власти» за критику чиновников в интернете

Россия объяснила ЕСПЧ штрафы за неуважение к власти «наглостью и цинизмом» этих правонарушений
Фото: u-f.ru

Российское правительство направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возражения по жалобам 17 граждан РФ на штрафы по статье о «неуважении к власти» за критику чиновников в интернете. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Теперь уже бывший уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин перед своей отставкой с занимаемой должности в своем ответе указал, что данные правонарушения характеризуются «наглостью, цинизмом, бесстыдством и оскорбительностью совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом».

Гальперин также указал, что российские законы не допускают при использовании русского языка как государственного употребление «слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительного аналога в русском языке».

В своем возражении Михаил Гальперин также отметил, что в России «нет запрета на высказывание мнения, в том числе негативного, в адрес государственной власти, ее органов, однако такие высказывания не должны выражаться в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство».

Сейчас ЕСПЧ рассматривает 19 таких жалоб от 17 заявителей на штрафы за «неуважение к власти». В их числе жалоба от главреда нижегородского издания Koza.press Ирины Славиной, которая в 2019 году покончила с собой из-за давления властей. Еще один заявитель - уральский политолог Федор Крашенинников, который стал первым арестованным по статье о неуважении к власти после поста о судьях Конституционного суда, одобривших «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Все жалоб поданы в связи с нарушением права граждан на свободу выражения мнения, права на справедливый суд и права на личную неприкосновенность.

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