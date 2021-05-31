Власти Бельгии обвинили двух россиян в отмывании денег, похищенных у фонда Hermitage Capital
Власти Бельгии предъявили обвинение в отмывании денежных средств двум гражданам России Сергею Медведеву и Ирине Теркиной. Данное обвинение связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского
Власти Бельгии предъявили обвинение в отмывании денежных средств двум гражданам России Сергею Медведеву и Ирине Теркиной. Данное обвинение связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Издание EUObserver сообщает, что бельгийские силовики обвинили Медведева и Теркину в отмывании денег еще в 2020 году, однако известно об этом стало только в конце мая 2021 года. В рамках дела суд конфисковал у обвиняемых 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в центре Антверпена.
Следствие полагает, что эти 400 тысяч евро могли быть частью 4 млн евро, похищенных у фонда Hermitage Capital, а затем «отмытых» в бельгийских банках «приспешниками российских чиновников и мафиози».
Одновременно с этим власти Латвии конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро, приобретенную неким гражданином России на похищенные у Hermitage Capital деньги.
Дело об отмывании похищенных в России денег уже несколько лет расследуется сразу в нескольких странах Евросоюза - Эстонии, Франции, Нидерландах, Швейцарии и США. В рамках дела власти этих стран арестовали 40 млн евро.