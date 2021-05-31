В числе победителей праймериз «Единой России» оказались богачи и не самые полезные депутаты
Победителями праймериз «Единой России» среди прочих оказались самые богатые депутаты партии власти. Некоторые из них опередили своих соперников-однопартийцев с большим отрывом
Победителями праймериз «Единой России» среди прочих оказались самые богатые депутаты партии власти. Некоторые из них опередили своих соперников-однопартийцев с большим отрывом. Напомним, что победители предварительного голосования будут включены в список кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕР».
Так, в Липецком одномандатном округе победу на праймериз с большим отрывом одержал основатель компании по производству соков «Лебедянский» Николай Борцов. В Старооскольском округе победил миллиардер Андрей Скоч, а в воронежском округе - основатель группы компаний «Молвест» Аркадий Пономарев.
Один из лидеров по доходам в «ЕР» депутат Дмитрий Саблин одержал победу в Новомосковском округе в Москве, а Зелимхан Муцоев – в Первоуральском округе в Свердловской области.
Меду тем, Аркадий Пономарев и Николай Борцов оказались в последней сотне рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», отмечают «Открытые медиа».
Также стоит отметить, что среди проигравших праймериз депутатов Госдумы от «Единой России» оказался Николай Гончар. Он известен тем, что стал единственным единороссом, который не поддержал резонансный «закон против ФБК» (ФБК включен в реестр инагентов), запрещающий избираться тем, кто каким-либо образом сотрудничал с экстремистскими организациями или поддерживал их.
Внутрипартийное голосование «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты проходило со скандалами. Студенты и работники бюджетных организаций жаловались на принуждение к участию в праймериз. Кроме того, в ряде регионов школьные учителя сообщали, что их принуждают голосовать за конкретных кандидатов.