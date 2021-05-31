31 мая 2021, 14:37
Воры украли из сейфа супруги основателя магазина Lamoda драгоценности на 5 млн рублей
Неизвестные злоумышленники обокрали квартиру тележурналистки Кристины Левиевой, которая является женой основателя интернет-магазина Lamoda Буркхарда Биндера. Из ее сейфа воры забрали драгоценности стоимостью несколько миллионов рублей
Фото: Instagram/christina_levi
Неизвестные злоумышленники обокрали квартиру тележурналистки Кристины Левиевой, которая является женой основателя интернет-магазина Lamoda Буркхарда Биндера. Из ее сейфа воры забрали драгоценности стоимостью несколько миллионов рублей.
Кража произошла в период с 27 по 30 мая. Грабитель проник через балкон в квартиру на четвертом этаже. Затем злоумышленник вскрыл сейф Кристины Левиевой и забрал оттуда три пары наручных часов стоимостью 5 млн рублей и 800 тысяч рублей наличными, сообщает «Московский комсомолец».
Предположительно, грабитель забрался в квартиру Левиевой и Биндера по строительным лесам. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.