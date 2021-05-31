Фирма экс-полицейского, расстрелявшего прохожих, получила госконтракты на охрану школы
Екатеринбургское частное охранное предприятие (ЧОП) «Град», связанное с экс-полицейским Сергеем Болковым, получало от местных властей контракты на обеспечение безопасности в школах
Екатеринбургское частное охранное предприятие (ЧОП) «Град», связанное с экс-полицейским Сергеем Болковым, получало от местных властей контракты на обеспечение безопасности в школах. Болков, который накануне открыл стрельбу из окна своей квартиры по прохожим, занимал в фирме должность заместителя директора.
В 2019 году ЧОП «Град» получил два господряда на охрану школы №132 стоимостью 1,4 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, бывший сотрудник МВД Сергей Болков вечером 30 мая из окна своей квартиры открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим и автомобилям. В результате инцидента ранения получили сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Когда стрелка задержали, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.