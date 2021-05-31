Старший сын экс-генпрокуора Артем Чайка займется добычей меди в Магаданской области
Фирма Артема Чайки получила участки, расположенные в Вилигинском кластере, где еще в 1980 году было открыто медно-порфировое месторождение Дегдэнрекэн (Пиритовый). Запасы этого месторождения оцениваются в 4,1 млн тонн, что составляет примерно 4% от всех запасов меди в России
Старший сын бывшего генпрокурора России, а сейчас полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайки решил расширить свои бизнес-горизонты и заняться добычей меди на Колыме.
Компания Артема Чайки «Электрум» получила три лицензии на геологическое изучение, поиски и оценку перспективных месторождений меди в Омсукчанском городском округе Магаданской области. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на базы «Контур.Фокус» и Росреестра.
Фирма Артема Чайки получила участки, расположенные в Вилигинском кластере, где еще в 1980 году было открыто медно-порфировое месторождение Дегдэнрекэн (Пиритовый). Запасы этого месторождения оцениваются в 4,1 млн тонн, что составляет примерно 4% от всех запасов меди в России (общий объем 92,7 млн тонн).
Компания сына полпреда президента получила лицензии на разведку трех из 19-ти участков Вилигинского кластера. Это участки в Меренге (83,42 кв. км) и Хахандже (93,26 кв. км) Омсукчанского района Магаданской области общей площадью 260 кв. км.
Структуры Артема Чайка пока не имеют опыта геологоразведки и добычи цветных металлов, но в этом ему помогут региональные чиновники. Так, 25% акций компании «Электрум» находятся в собственности АО «Корпорация развития Магаданской области», которая была создана администрацией Магаданской области для поддержки юниорных компаний.
Гендиректором «Корпорации развития Магаданской области» является Денис Морозов, который до этого был совладельцем и руководителем другой компании Артема Чайки - ООО «Энерго-строй». Эта фирма с 2018 года получала от магаданских властей госконтракты на строительство детских садов, ремонт школ и домов. Общая стоимость полученных подрядов составила 1,05 млрд рублей.
Отметим, что Артем Чайка занимается бизнесом в самых разных сферах. При этом с частью своих активов бизнесмен расстался после отставки своего отца с должности Генпрокурора России. Например, его доля в «Модус-Транс» с миллиардной выручкой перешла миллиардеру Андрею Бокареву. Также Чайка перестал быть совладельцем девелоперской компании «Три Эс Груп» и перестал контролировать производителя соли «Тыретский солерудник».