31 мая 2021, 12:59
Самолет «Аэрофлота» прервал вылет во время разгона из-за сообщения о столкновении
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Сочи, прервал вылет из-за сообщения об угрозе столкновения с другим воздушным судном
Фото: yablor.ru
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Сочи, прервал вылет из-за сообщения об угрозе столкновения с другим воздушным судном.
Инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». Региональное издание E1.ru сообщает, что лайнер резко прервал полет во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Пилоты прервали взлет после того, как в самолете сработала система оповещения о столкновении.
По уточненным данным, информация о возможном столкновении не подтвердилась. Самолет вылетел в Сочи примерно через пять часов после инцидента.