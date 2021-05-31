Вице-премьер Белоусов потребовал от металлургов вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов
Андрей Белоусов потребовал от российских металлургов вернуть в государственный бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, которые они получили от высоких цен на свою продукцию
Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов потребовал от российских металлургов вернуть в государственный бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, которые они получили от высоких цен на свою продукцию. Речь идет о поставках товара в рамках проектов, которые финансируются из госказны.
Андрей Белоусов сообщил, что «металлурги нас (государство), извините за это слово - «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей». «Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник — вот (100 млрд рублей)», - сообщил высокопоставленный чиновник, слова которого приводит РБК.
Вице-премьер также сообщил, что металлургические компании прекрасно понимают, что им придется вернуть в федеральный бюджет полученные сверхдоходы. Однако пока у государства нет отработанного механизма по изъятию сверхдоходов.