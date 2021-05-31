В школе-победителе конкурса на худший туалет более 92% проголосовали за обнуление президентских сроков Путина
Школа №19 города Междуреченска Кемеровской области, чей туалет был признан одним из худших в России на конкурсе компании Domestos, по результатам голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию показала образцовый результат
Школа №19 города Междуреченска Кемеровской области, чей туалет был признан одним из худших в России на конкурсе компании Domestos, по результатам голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию показала образцовый результат.
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин сообщил, что на участке для голосования, который располагался в школе №19, за внесение поправок в Основной закон страны, в том числе и поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина, проголосовали 92,5% избирателей.
Напомним, что в ыинувшие выходные бренд чистящих средств Domestos подвел итоги конкурса на худший школьный туалет, выбрав шесть победителей. Это школа №1 Гусь-Хрустального, лицей № 44 в Чебоксарах, школа № 19 в Междуреченске, сельская школа в станице Елизаветинская, школа № 103 Советского района Волгограда и школа № 6 в Нефтекамске. В этих учебных заведениях компания за свой счет сделает ремонт.