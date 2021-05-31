Предприниматель Анастасия Татулова рассказала, что с нее потребовали 960 тысяч рублей за выступление на ПМЭФ
Основательница сети семейных кафе, фабрики кондитерских изделий и детских развлечений «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о поступившем ей предложении выступить на Петербургском международном экономическом форуме
Основательница сети семейных кафе, фабрики кондитерских изделий и детских развлечений «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о поступившем ей предложении выступить на Петербургском международном экономическом форуме. Правда, за участие в важном экономическом мероприятии организаторы попросили у предпринимательницы 960 тысяч рублей.
Анастасия Татулова написала в Facebook, что получила предложение выступить на ПМЭФ от советника президента России Антона Кобякова. Сначала ей отправили официальное приглашение выступить на форуме, а затем попросили заплатить за билет на мероприятие 960 тысяч рублей.
«Так нам и надо. Хочешь мнение высказать, заплати миллион, помоги стране», - отметила предпринимательница.
Татулова отметила, что отказалась от предложения выступить на ПМЭФ почти за миллион рублей. При этом организаторы так и не убрали ее фамилию из списка спикеров.
«Дорогие организаторы ПМЭФ, очень прошу вас удалить фото с сайта или перечеркнуть с надписью "нищеброд" и фразой "этот спикер не согласился оплатить 900 тыс. рублей за выступление"», - обратилась к организаторам экономического форума бизнесвумен.
Отметим, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме ожидается выступление президента Владимира Путина, причем в очном формате. В этой связи участников мероприятия обязали провести на карантине две недели, а для журналистов ввели активацию их аккредитацию с помощью ПЦР-тестов на COVID-19.