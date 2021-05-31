Ульяновские власти изменили указ о вакцинации работающего населения из-за протестов
Власти Ульяновской области изменили указ о стимулировании работодателей к проведению вакцинации работников из-за многочисленных жалоб и пикетов против «принуждения» к прививке от коронавируса
Власти Ульяновской области изменили указ о стимулировании работодателей к проведению вакцинации работников из-за многочисленных жалоб и пикетов против «принуждения» к прививке от коронавируса.
Начальник государственно-правового управления администрации губернатора области Алексей Преображенский рассказал «Коммерсанту», что в первоначальной редакции указ обязывал представителей бизнеса отправлять на удаленную работу 40% своих сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19, если число вакцинированных и имеющих антитела работников составляет менее 60%.
Ульяновские предприниматели заявили, что власти своими требованиями ставят их в очень сложное положение, поскольку они не имеют права принуждать работников к вакцинации. Кроме того, бизнес и без того обязан регулярно оплачивать тестирование сотрудников на коронавирус.
В связи с требованиями губернатора жители Ульяновской области в течение нескольких дней проводили одиночные пикеты против «принудительной вакцинации». В итоге местные власти решили установить для предпринимателей переходный период в один месяц, а Минздрав региона должен организовать выездные пункты вакцинирования по заявкам предприятий и организаций, сообщает Znak.com.