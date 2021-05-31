Интернет-издание NEWSru.com объявило о своем закрытии после 21 года работы
На сайте издания сообщается, что с 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года сотрудники издания ежедневно старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, рассказывать о важных событиях к России и в мире
Интернет-издание NEWSru.com, которое существовало более 20 лет, объявило о своем закрытии.
На сайте издания сообщается, что с 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года сотрудники издания ежедневно старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, рассказывать о важных событиях к России и в мире, а также составлять объективную информационную картину.
В заявлении редакции говорится, что NEWSru.com прекращает свою работу по экономическим причинам, которые были вызваны политической ситуацией в России. После 2014 года информационная картина дня, которую составляло издание, стала отличаться от той, которую показывают государственные СМИ. «Сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. В текущих условиях качественная работа NEWSru.com более невозможна», - сообщили в редакции.
«Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией», - сообщил журналисты и добавили, что пока оставят в открытом доступе весь архив материалов.