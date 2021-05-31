Омского депутата арестовали по делу об изготовлении детской порнографии. Ранее задержали его жену
В Омской области правоохранительные органы арестовали депутата из села Покровка, которого подозревают в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Ранее была задержана супруга депутата, которая призналась, что снимала порно «для себя»
В Омской области правоохранительные органы арестовали депутата из села Покровка, которого подозревают в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Ранее была задержана супруга депутата, которая призналась, что снимала порно «для себя».
Издание «ВОмске» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что поселкового парламентария подозревают в изготовлении и распространении детской порнографии.
Аналогичное обвинение предъявлено 23-летней супруге депутата. Сейчас женщина находится под домашним арестом.
Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года супруга депутата неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео, которое затем распространялось в интернете. По данным следствия, за участие в съемках порно одна из воспитанниц детского дома получила гонорар в размере 3 тысяч рублей.
Сама женщина заявила на допросе, что записывала видео порнографического содержания для себя, однако неизвестные взломали ее аккаунт в Telegram и выложили ролики в открытый доступ.