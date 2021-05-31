ФСБ провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников в 25 регионах
Сотрудники ФСБ России провели крупную спецоперацию по изъятию нелегального оружия в 25 регионах страны. К операции были также привлечены полицейские и росгвардейцы
Сотрудники ФСБ России провели крупную спецоперацию по изъятию нелегального оружия в 25 регионах страны. К операции были также привлечены полицейские и росгвардейцы.
Центр общественных связей ведомства сообщает, что в ходе масштабной операции сотрудники спецслужбы выявили более ста подпольных оружейников, у которых изъяли 400 единиц оружия.
По итогам спецоперации силовики задержали 96 россиян, которые подозреваются в переделке гражданских образцов оружия в боевое. По данным ТАСС, всего была обнаружено 29 подпольных мастерских, где изготавливалось боевое оружие для последующей продажи.
Сотрудники ФСБ изъяли огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы, карабины, винтовки и ружья. Помимо этого силовики обнаружили в мастерских 100 тысяч патронов и 30 килограммов взрывчатки.