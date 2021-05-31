Силовики пришли с обысками к экс-мэру Владивостока, который уволился после критики губернатора и полпреда
Сотрудники Следственного комитате по Приморскому краю проводят обыски о месту жительства бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который ушел в отставку 27 мая текущего года
Сотрудники Следственного комитате по Приморскому краю проводят обыски о месту жительства бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который ушел в отставку 27 мая текущего года.
Следственные мероприятия в доме бывшего чиновника могут быть связаны с махинациями с местами на городских кладбищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Олег Гуменюк по этому уголовному делу пока находится в статусе свидетеля.
Отметим, что в марте был арестован заведующий муниципального бюджетного учреждения «Некрополь» во Владивостоке, которого обвиняют в получении взяток.
Олег Гуменюк объявил об уходе в отставку в мае, а 27 числа депутаты гордумы Владивостока утвердили решение о досрочном прекращении полномочий мэра. Перед этим работу градоначальника раскритиковали полпред президента России в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.