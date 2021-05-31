Ученый из США предупредил человечество об угрозе коронавирусов COVID-26 и COVID-32
Американский ученый и эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез предупредил о риске возникновения эпидемий коронавируса COVID-26 и COVID-32, если сейчас специалисты не установят точные причины возникновения вируса COVID-19
Американский ученый и эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез предупредил о риске возникновения эпидемий коронавируса COVID-26 и COVID-32, если сейчас специалисты не установят точные причины возникновения вируса COVID-19.
Питер Хотех заявил NBC News, что нынешняя пандемия коронавируса уже третья по счету в 21 веке и не последняя. «Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», - отметил ученый.
Американский специалист настаивает на установлении достоверной причины возникновения коронавируса COVID-19, чтобы предотвратить повторение пандемии. В этой связи г-н Хотез призывает направить вирусологов и эпидемиологов в китайскую провинцию Ухань, откуда коронавирус начал распространяться по всему миру.
Ученый также призвал мировое сообщество в рамках расследования оказать давление на власти Китая, чтобы специалисты получили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
Ранее в Ухани закончила работу комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая опровергла версию об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Наиболее вероятной причиной возникновения пандемии специалисты назвали передачу инфекции человеку от животных.
В США настаивают на том, что коронавирус был создан искусственным путем, а распространился по миру в результате утечки из лаборатории в Ухани. Выводы комиссии ВОЗ власти США назвали неутешительными и отметили тот факт, что Китай отказался передать ученым данные о первых днях вспышки коронавируса.