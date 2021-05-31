31 мая 2021, 01:44
Гражданам Израиля запретили ездить в Россию из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, которые гражданам страны запрещено посещать из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу
Фото: i1-news.ru
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, которые гражданам страны запрещено посещать из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.
Россия вошла в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском, кроме «особенных случаев». Разрешение на посещение этим стран можно получить только у специальной комиссии.
В так называемом «красном списке» стран помимо России и Аргентины также находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
После посещения стран из «красного списка» израильтяне должны провести на карантине две недели. Это правило касается и вакцинированных граждан.