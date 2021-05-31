Мария Бутина призвала наградить полицейского, «случайно» застрелившего водителя при задержании
Член Общественной палаты России, сотрудница государственного телеканала RT и глава ассоциации «Право на оружие» Мария Бутина предложила наградить новосибирского полицейского, который «случайно» застрелил 19-летнего Векиля Абдуллаева при задержании
Член Общественной палаты России, сотрудница государственного телеканала RT и глава ассоциации «Право на оружие» Мария Бутина предложила наградить новосибирского полицейского, который «случайно» застрелил 19-летнего Векиля Абдуллаева при задержании.
В своем Telegram Мария Бутина написала, что «защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас». Она выразила мнение, что применение полицейским табельного оружия в данной ситуации было «на 100% в рамках правого поля», так как силовику угрожала опасность.
«Федеральный закон «О полиции» однозначно говорит, что предупреждать о применении [оружия], если есть опасность, он (силовик) не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», — заявила Бутина, слова которой приводят «Открытые медиа».
Резонансный инцидент произошел 28 мая на трассе «Сибирь» в Новосибирской области. По версии Следственного комитета, полицейский остановил на дороге автомобиль Toyota за превышение скорости. Водитель оказал сопротивление, поэтому сотрудник ДПС нанес ему несколько ударов, а затем направил на него заряженный пистолет и «непроизвольно нажал на спусковой крючок». Абдуллаев с ранением в голову был госпитализирован, а позже скончался.
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.