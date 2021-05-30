30 мая 2021, 21:55
В Екатеринбурге пьяный экс-полицейский устроил стрельбу по прохожим из окна
В Екатеринбурге бывший сотрудник МВД заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина и открыл стрельбу по автомобилям и прохожим из окна. Стрельба велась из карабина «Сайга»
Фото: E1.ru
В Екатеринбурге бывший сотрудник МВД заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина и открыл стрельбу по автомобилям и прохожим из окна. Стрельба велась из карабина «Сайга».
В результате стрельбы два человека получили ранения. Среди пострадавших есть маленький ребенок, он находится в тяжелом состоянии.
Сейчас бывший полицейский Сергей Боков задержан. По словам очевидцев, мужчины был сильно пьян. В квартире экс-полицейского проводится обыск, а его самого допрашивают.
Telegram-канал URA.ru пишет, что в последнее время Боков злоупотреблял спиртным из-за проблем с женой.
Также сообщается, что для задержания злоумышленника силовики применили светошумовую гранату.