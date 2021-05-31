Компании экс-главы Минсельхоза заработали на госконтрактах сотни миллионов рублей
Компании бывшей главы Минсельхоза России Елены Скрынник за последние пять лет получили государственные контракты общей стоимостью около 400 млн рублей
Компании бывшей главы Минсельхоза России Елены Скрынник за последние пять лет получили государственные контракты общей стоимостью около 400 млн рублей.
По данным «Новой газеты», Елена Скрынник с 2009 года является прямой владелицей фирмы «Свисс Перфекшэн», с которой связан центр косметологии Stemphys на улице Гиляровского в Москве.
«Свисс Перфекшн» и «Стемфис» среди прочего зарабатывают на поставках дорогостоящего медицинского оборудования в российские больницы.
«Стемфис» за последние пять лет получила подряды от государственных структур на 367,2 млн рублей, а «Свисс Перфекшэн» — на 36 млн рублей. Большая часть контрактов на поставку дорогостоящего медицинского оборудования компаниям досталась от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и его структур. Как минимум один контракт структуры Скринник получили напрямую от Минздрава.
Указанные фирмы продают государственным медицинским учреждениям физиотерапевтические аппараты с применением эндомассажа и магнитного поля стоимостью 4 млн рублей за единицу.
В Швейцарии, власти которой с 2015 по 2017 гг. проводили расследования в отношении Елены Скрынник по факту отмывания денег, существует компания с названием Swiss Perfection. Эта фирма - эксклюзивный партнер элитной медицинской клиники La Prairie, которая находился на курорте Монтрё.
Swiss Perfection СМИ также связывали с Еленой Скрынник, но она эту связь отрицала.
Помимо поставок медоборудования государственным учреждениям экс-министр занимается сдачей недвижимости в аренду.
Так, осенью 2020 года г-жа Скрынник в качестве индивидуального предпринимателя подписала контракт с ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации», который подведомствен Минцифры РФ на 99 млн рублей. По этому контракту бывшая чиновница сдала учреждению в аренду помещение до 2022 года.
Елена Скрынник также является собственницей элитной недвижимости. Ей принадлежат апартаменты в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» площадью 2000 кв.м. и поместье в элитном закрытом коттеджном поселке «Корабельные сосны» в Подмосковье.
Напомним, что Елена Скрынник ушла в отставку с поста главы Минсельхоза в 2012 году на фоне коррупционного скандала в подведомственном «Росагролизинге». Главным фигурантом дела был заместитель Скрынник Алексей Бажанов. Сама экс-министр проходила по делу как свидетель.