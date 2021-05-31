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Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
31 мая 2021, 00:03

Минпромторг и ГИБДД предложили устанавливать алкозамки на машины нарушителей ПДД

Замглавы Минпромторга отметил, что такие алкозамки не дают машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании человека, сидящего за рулем. Стоимость устройств составляет от 25 тысяч до 120 тысяч рублей

Минпромторг и ГИБДД предложили устанавливать алкозамки на машины нарушителей ПДД
Фото: obzorav.ru

Минпромторг и Госавтоинспекция задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили. Речь идет о транспортных средствах граждан, которые хотя бы один раз привлекались к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил РИА Новости, что нарушителям запрета на пьяное вождение придется устанавливать алкозамки за собственный счет.

Чиновник отметил, что такие алкозамки не дают машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании человека, сидящего за рулем. Стоимость устройств составляет от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

Водителей, попавшихся пьяными за рулем, будут вносить в базу ГИБДД. Затем автомобилистов обяжут установить за свой счет алкозамок, чтобы в следующий раз он не смог управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения.

«Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — отметил г-н Шпак.

Отметим, что вопрос об установке алкозамков на автомобили российские власти обсуждают с 2013 года.  Первоначально предлагалось устанавливать такие устройства на все транспортные средства, а не только на автомобили нарушителей.

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