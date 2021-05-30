Компания Domestos выбрала худшие школьные туалеты в России
Производитель бытовой химии Domestos подвел итоги конкурса на худший туалет в российских школах. Организаторы выбрали шесть победителей - в этих учебных заведениях будет проведен ремонт в уборных
Производитель бытовой химии Domestos подвел итоги конкурса на худший туалет в российских школах. Организаторы выбрали шесть победителей - в этих учебных заведениях будет проведен ремонт в уборных.
Худшим участники голосования признали туалет в школе № 1 в Гусь-Хрустальном. Ученики, которые прислали фотографию уборной отметили, что им приходится отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет там, а не в школе.
Второе место по количеству голосов занял туалет в лицее № 44 в Чебоксарах, а на третьем — в школе № 19 в Междуреченске. В списке победителей также оказались сельская школа в станице Елизаветинская, школа № 103 Советского района Волгограда и школа № 6 в Нефтекамске.
В Domestos пообещали отремонтировать туалеты, которые оказались самыми худшими в России. Остальные участники конкурса получат годовой запас чистящих средств.