30 мая 2021, 12:17
В Татарстане ресторанам и клубам с привитыми сотрудниками разрешили работать по ночам
Власти Татарстана разрешили местным кафе, клубам и ресторанам работать после 12 часов ночи при условии, если все их сотрудники были привиты от коронавируса
Фото: lotosgtrk.ru
Власти Татарстана разрешили местным кафе, клубам и ресторанам работать после 12 часов ночи при условии, если все их сотрудники были привиты от коронавируса.
Согласно поправкам в постановление регионального правительства о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в Татарстане, клубам и предприятиям общественного питания разрешается работать с 24:00 до 06:00. Условием для работы в ночное время является вакцинация всех сотрудников, кроме тех, у кого есть медотвод.
В учреждениях с привитыми сотрудниками также разрешается не проводить регулярную термометрию и носить защитные перчатки.